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SOLetc - ETC Group Physical . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




17.02.22 21:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GVKZ1 A3GVKZ 17,90 € 7,38 €
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Düsseldorf 8,3125 € -3,24%  19:15
Stuttgart (EUWAX) 8,2495 € -4,98%  21:55
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