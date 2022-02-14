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DOTetc - ETC Group Physical . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




14.02.22 21:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Börsenprofis setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein. Nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC) und 3.496% mit NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,1614 € 4,4334 € -0,272 € -6,14% 14.02./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GVKX6 A3GVKX 7,19 € 3,63 €
Werte im Artikel
36,57 minus
-0,87%
13,35 minus
-0,91%
16,60 minus
-1,07%
2,90 minus
-1,13%
54,55 minus
-1,20%
15.114 minus
-2,02%
25,80 minus
-3,16%
29,30 minus
-3,29%
4,56 minus
-3,44%
10,96 minus
-3,95%
4,59 minus
-3,98%
8,37 minus
-4,39%
3,47 minus
-4,51%
4,16 minus
-6,14%
17,50 minus
-8,01%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 4,08 € -3,55%  21:08
Düsseldorf 4,1194 € -5,06%  19:15
Xetra 4,1614 € -6,14%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 4,0738 € -6,68%  21:55
Frankfurt 4,1398 € -6,80%  17:17
München 4,0948 € -8,44%  21:23
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - 230% Lithium Hot Stock nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL) und 22.111% mit AVZ Minerals ($AVZ)

Arbor Metals Corp.
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