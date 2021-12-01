Erweiterte Funktionen



BTCetc Bitcoin Exchange Trade. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




01.12.21 21:30
Xetra Newsboard

483 products affected: 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XB, 21XC, 21XE, 21XH, 21XL, 21XS, 21XZ, 36B5, 36BB, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540G, 540H, 540J, 540S, 5CH5, 5CH6, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, ALTC, AMEA, AMEC, AMEE, AMEI, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BITC, BLUM, BTIC, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CLTC, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D5BL, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DADA, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DE000A27Z304, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GTBU5, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, DX2I, DX2J, E127, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELCR, ELF5, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMSV, EMUS, EMXC, ETL2, ETLE, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IROB, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUA, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESG, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMLS, LMWE, LNOE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LTWN, LUTI, LUTL, LYBK, LYM7, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYXT, LYY0, LYY5, LYYA, MIVA, MIVB, MIVU, MJMT, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PCFC, PCFD, PDOT, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, P...

Aktuell
Bill Gates und Warren Buffet setzen auf Kernenergie gegen Klimawandel
Neuer 500% Uran Hot Stock entdeckt riesige Uran-Lagerstätte

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
50,375 € 49,484 € 0,891 € +1,80% 01.12./17:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A27Z304 A27Z30 58,05 € 14,35 €
Werte im Artikel
50,38 plus
+1,80%
18,76 plus
+1,68%
41,25 plus
+1,18%
5,13 plus
+0,95%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		48,6684 € -1,22%  01.12.21
Düsseldorf 50,54 € +3,51%  01.12.21
München 50,09 € +2,10%  01.12.21
Xetra 50,375 € +1,80%  01.12.21
Hamburg 48,93 € +1,39%  01.12.21
Frankfurt 49,446 € +0,66%  01.12.21
Berlin 48,77 € -1,37%  01.12.21
Stuttgart (EUWAX) 48,14 € -2,93%  01.12.21
  = Realtime
Aktuell
Lithium Hot Stock kündigt weitere Übernahmen an. Nach 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Arbor Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
10 A27Z30 Informationen 10.11.21
RSS Feeds




Bitte warten...