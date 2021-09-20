Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




20.09.21 21:34
Xetra Newsboard

474 products affected: 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XB, 21XC, 21XE, 21XS, 36B5, 36BB, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540G, 540H, 540J, 540S, 5CH5, 5CH6, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEA, AMEC, AMEE, AMEI, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BITC, BLUM, BTCE, BTCH, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CLTC, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D5BL, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, DX2I, DX2J, E127, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EEXU, EGV1, EHLT, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELCR, ELF5, ELFG, ELTC, EMEC, EMQQ, EMSM, EMSV, EMUS, EMXC, ETL2, ETLE, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IROB, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUA, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESG, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMLS, LMWE, LNOE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LTWN, LUTI, LUTL, LYBK, LYM7, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYXT, LYY0, LYY5, LYYA, MIVA, MIVB, MIVU, MJMT, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PCFC, PCFD, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, QDV5, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBI...

Aktuell
Gold Hot Stock mit sensationeller Übernahme nahe Endeavour Mining PLC ($EDV.TO)
Nach 8.025% mit GT Gold ($GTT.V) und 39.160% mit Great Bear Resources ($GBR)

Arbor Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Uranpreis auf 9-Jahreshoch - Sprott kauft Uran für 1 Mrd. USD. Bill Gates will Hunderte Atomkraftwerke bauen - Diese Uran-Aktie jetzt kaufen

Trench Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...