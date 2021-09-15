Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




15.09.21 21:34
Xetra Newsboard

471 products affected: 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XB, 21XC, 21XE, 21XS, 36B5, 36BB, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540G, 540H, 540J, 540S, 5CH5, 5CH6, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEA, AMEC, AMEE, AMEI, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BITC, BLUM, BTCE, BTCH, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CLTC, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D5BL, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, DX2I, DX2J, E127, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EEXU, EGV1, EHLT, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELCR, ELF5, ELFG, ELTC, EMEC, EMQQ, EMSM, EMSV, EMUS, EMXC, ETL2, ETLE, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IROB, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUA, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESG, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMLS, LMWE, LNOE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LTWN, LUTI, LUTL, LYBK, LYM7, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYXT, LYY0, LYY5, LYYA, MIVA, MIVB, MIVU, MJMT, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PCFC, PCFD, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, QDV5, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBI...

Aktuell
Gold Hot Stock mit sensationeller Übernahme in 113,4 Mio. Unzen Gold-Lagerstätte
317% Gold Hot Stock nach 8.025% mit GT Gold ($GTT.V)

Kiplin Metals Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Bill Gates und Warren Buffett setzten auf Atomkraftwerke gegen Klimawandel. Diese Uran-Aktie müssen Sie jetzt kaufen - Massives Kaufsignal

Trench Metals Corp.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...