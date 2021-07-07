Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




07.07.21 21:34
Xetra Newsboard

467 products affected: 0LJI, 18M3, 18M6, 21XB, 21XC, 21XE, 21XS, 36B5, 36BB, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540G, 540H, 540J, 540S, 5CH5, 5CH6, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEA, AMEC, AMEE, AMEI, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BITC, BLUM, BTCE, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CLTC, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D5BL, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, DX2I, DX2J, E127, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EEXU, EGV1, EHLT, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELCR, ELF5, ELFG, ELTC, EMEC, EMQQ, EMSM, EMSV, EMUS, EMXC, ETL2, ETLE, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IROB, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUA, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESG, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMLS, LMWE, LNOE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LTWN, LUTI, LUTL, LYBK, LYM7, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYXT, LYY0, LYY5, LYYA, MIVA, MIVB, MIVU, MJMT, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PCFC, PCFD, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, QDV5, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SBU...

Aktuell
587% Copper Hot Stock bohrt 4 Löcher - Resultate in Kürze
Nahe 144 Mio. To Lagerstätte von BHP Group ($BHP) und Rio Tinto Group ($RIO)

Pampa Metals Corporation




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Video Hot Stock meldet Deal in der Schweiz. Nach 817% mit Zoom Video ($ZM) und 53.421% mit Adobe Systems ($ADBE)

Moovly Media Inc.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
21:34 , Xetra Newsboard
XETR : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...