Erweiterte Funktionen



CONDOR HOSPIT. TR. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




17.01.22 21:30
Xetra Newsboard

785 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2B7S, 36B1, 36B3, 36B4, 36B6, 36B7, 36BA, 36BD, 36BE, 36BY, 3SUD, 3SUR, 4BRZ, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 4UBF, 4UBP, 4UBR, 540F, 5HED, 5HEE, 5UOA, 5X62, 6PSA, 6PSC, 7USH, 9GAF, 9GAK, 9GAL, 9W1A, AEGE, AFI1, AFIN, AHYE, ASR3, ASR5, ASRC, ASRD, ASRE, ASRF, ASRG, ASRI, ASWE, ASWN, AW1R, AYE2, AYEM, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BBCK, BBEG, BBLL, BBTR, BBUD, BBUS, BCFU, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BNXG, C006, C007, C010, C020, C024, C029, C030, C060, C090, C099, C101, CAB3, CB3G, CBUE, CCME, CCMR, CCNV, CD91, CEM1, CEM2, CGB, CI3G, CMTX, COVR, D3V3, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, D6RA, DBX0, DBXB, DBXF, DBXG, DBXH, DBXK, DBXM, DBXN, DBXP, DBXQ, DBXR, DBXT, DBZB, DBZN, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DJAD, DRGE, DRGN, DX22, DXS1, DXS3, DXSM, DXSQ, DXST, DXSU, DXSV, DXSW, DXSZ, E15G, E15H, E500, E905, E960, EAH, EB3M, ECBC, ECBD, ECBI, ECR1, ECR3, EDM4, EDM6, EDMF, EDMJ, EDMU, EDMW, EFQ2, EFQ8, EFRN, EGV2, EGV3, EGV5, EGV7, EHBA, EHBD, EIB3, EIB5, EIB7, EIBB, EIBX, EKLD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFE, ELFF, ELFW, EM1C, EMA5, EMAB, EMIE, EMIG, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, ENERGY_ETC, EQEU, ESAP, ESEA, ESEE, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, ESRI, EUED, EUHA, EUHI, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EWRD, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, F4DE, F4DU, F701, F702, F703, FAEU, FAHY, FEPX, FESD, FEUQ, FEUR, FGEQ, FGEU, FGLR, FJPR, FLRG, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FSCM, FUSA, FUSD, FUSR, FUSU, FVSH, FVUI, FYEM, FYER, G2XJ, GASF, GBNB, GFEA, GLDA, GMVM, GRON, H41J, HDLV, HEUC, HGGA, HUSC, HY3M, HYGE, HYLE, IBB1, IBC2, IBC5, IBC7, IB...

Aktuell
Uran Hot Stock mit sensationeller Übernahme - Massives Kaufsignal
Klimaretter Uran - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,889 € 6,889 € -   € 0,00% 16.01./22:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US20676Y4035 A2DNMW 6,97 € 2,95 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 6,889 € 0,00%  07.01.22
AMEX 7,95 $ 0,00%  31.12.21
NYSE 7,935 $ -0,06%  30.12.21
Nasdaq 7,94 $ -0,06%  30.12.21
  = Realtime
Aktuell
Lithium Aktientip mit sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Neuer 216% Lithium Hot Stock nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Arbor Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...