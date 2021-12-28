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28.12.21 21:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|991,02 €
|984,81 €
|6,21 €
|+0,63%
|28.12./17:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000HVB64F9
|HVB64F
|1.008 €
|983,76 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|989,89 €
|+0,48%
|28.12.21
|Stuttgart (EUWAX)
|991,02 €
|+0,63%
|28.12.21
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