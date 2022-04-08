Erweiterte Funktionen



Glacier Bancorp - XETR : TES Service is down: TES in Partition 55 not possible, please check Newsboard for further information




08.04.22 20:30
Xetra Newsboard

451 products affected: 000A3MQRX, 123F, 14D, 1U1, 2GB, 2GI, 2HRA, 2INV, 2QU, 3IT, 4DS, 75S, 8HC, 8TRA, 93M1, 9TS, A1OS, A4Y, A62, A6T, A7A, AAD, AAG, AAQ1, AB9, ABO, ACT, ACWN, ACX, ADE, ADJ, ADL, ADN1, ADV, ADVV, AEIN, AFX, AG1, AIX, AIXA, AJ91, ALG, AM3D, AM3F, AMI, AMMN, AOF, AOX, APPH, AR4, ARL, ART, ASKN, AT1, B4B, B4B3, B5A, B7E, B8A, B8F, BC8, BDT, BEI, BEZ, BFSA, BIG1, BIJ, BIKE, BIO, BIO0, BIO1, BIO2, BIO3, BKHT, BNN, BOSS, BSL, BST, BVB, BWB, BWQ, BYW, BYW6, C0M, C1V, C3RY, CBK, CC1, CDZ0, CE2, CEA, CEC, CEC1, CEK, CFC, CLIQ, CNW, COK, COP, CORE, CPX, CRZK, CSH, CSQ, CWC, CY1K, CYR, D6H, DAM, DAR, DBAN, DBI, DEF, DEQ, DEX, DEZ, DFTK, DFV, DGR, DIC, DIE, DIS, DKG, DLX, DMP, DMRE, DR0, DRW3, DRW8, DTD2, DUE, DWNI, DWS, E4C, E8X, EAD, EBE, EBK, ECF, ECK, ECV, ECV0, ECX, EDL, EFF, EIN3, EKT, ELB, ELG, EMH, EMH0, ENR, EQS, ERWE, ETE, ETG, EUZ, EVD, EVK, EVT, EXL, F3C, FC9, FEV, FF24, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FPH, FRA, FRS, FSNT, FTK, FYB, G1A, G24, G6P, GAG, GBF, GFG, GFT, GGS, GIL, GKS, GLJ, GME, GMM, GSC1, GTK, GTY, GWI2, GXI, GYC, H24, H2O, H5E, H9W, H9Y, HABA, HAEK, HAG, HAW, HBH, HDD, HGEA, HHFA, HHHA, HLAG, HLE, HMU, HNL, HOT, HP3A, HPBK, HPHA, HRPK, HXCK, HYQ, IBU, IC8, II8, ILM1, INH, INS, INW, IPOK, IS7, IS8, ISHA, ITN, IUR, IVU, IVX, IXX, JDC, JEN, JST, JUN3, JZ6, K1R, KA8, KBX, KCO, KGX, KRN, KSB, KSB3, KSC, KTA, KTEK, KU2, KWG, KWS, L1OA, LDF, LEG, LEI, LEO, LHA, LIK, LNSX, LPK, LSX, LUS1, LXS, M0Y, M12, M3BK, M3V, M4N, M5Z, M7U, MA10, MAK, MBB, MBK, MBQ, MCE, MDG1, MDN, MED, MF6, MLL, MLP, MOR, MPCK, MPSC, MRX, MSAG, MUB, MUM, MUX, MVV1, MWB, MXHN, MZX, N4G, NA9, NB2, NBG6, NC5A, NDA, NDX1, NEM, NF4, NFN, NIIN, NMI, NN6, NOEJ, NTG, NUVA, NWO, NXR, NXU, O2D, O4B, OBS, OHB, OSP2, P4O, PA8, PAG, PAL, PAT, PBB, PBY, PCZ, PDA, PFV, PGN, PNE3, PRY, PSAN, PSG, PSM, PU11, PWO, PZS, QB7, QBY, RAA, RCMN, RHK, RHM, RRTL, RSL2, RTC, RTV, RY8, S4A, S6P, S92, S9I, SAE, SANT, SAX, SBS, SBX, SCE, SD1, SDF, SF3, SFQ, SGF, SGL, SHA, SHF, SHWK, SIS, SIX2, SIX3, SJJ, ...

Aktuell
Uran-Aktien jetzt kaufen - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
Uran Hot Stock macht sensationelle Uran-Entdeckung - Massives Kaufsignal

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
47,36 $ 47,18 $ 0,18 $ +0,38% 08.04./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US37637Q1058 634810 62,78 $ 46,80 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
AMEX 47,44 $ +0,66%  21:39
NYSE 47,36 $ +0,38%  22:10
Nasdaq 47,41 $ +0,36%  22:00
Frankfurt 43,60 € -0,91%  08:04
  = Realtime
Aktuell
Übernahme im Visier von Tesla ($TSLA) - Massives Kaufsignal. 238% Lithium Aktientip 2022 nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL)

Arbor Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...