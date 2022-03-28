Erweiterte Funktionen



Gascoyne Resources - XETR : TES Service is down: TES in Partition 55 not possible, please check Newsboard for further information




28.03.22 20:30
Xetra Newsboard

449 products affected: 123F, 14D, 1U1, 2GB, 2GI, 2HRA, 2INV, 2QU, 3IT, 4DS, 75S, 8HC, 8TRA, 93M1, 9TS, A1OS, A4Y, A62, A6T, A7A, AAD, AAG, AAQ1, AB9, ABO, ACT, ACWN, ACX, ADE, ADJ, ADL, ADN1, ADV, ADVV, AEIN, AFX, AG1, AIX, AIXA, AJ91, ALG, AM3D, AM3F, AMI, AMMN, AOF, AOX, APPH, AR4, ARL, ART, ASKN, AT1, B4B, B4B3, B5A, B7E, B8A, B8F, BC8, BDT, BEI, BEZ, BFSA, BIG1, BIJ, BIKE, BIO, BIO0, BIO1, BIO2, BIO3, BKHT, BNN, BOSS, BSL, BST, BVB, BWB, BWQ, BYW, BYW6, C0M, C1V, C3RY, CBK, CC1, CDZ0, CE2, CEA, CEC, CEC1, CEK, CFC, CLIQ, CNW, COK, COP, CORE, CPX, CRZK, CSH, CSQ, CWC, CY1K, CYR, D6H, DAM, DAR, DBAN, DBI, DEF, DEQ, DEX, DEZ, DFTK, DFV, DGR, DIC, DIE, DIS, DKG, DLX, DMP, DMRE, DR0, DRW3, DRW8, DTD2, DUE, DWNI, DWS, E4C, E8X, EAD, EBE, EBK, ECF, ECK, ECV, ECV0, ECX, EDL, EFF, EIN3, EKT, ELB, ELG, EMH, EMH0, ENR, EQS, ERWE, ETE, ETG, EUZ, EVD, EVK, EVT, EXL, F3C, FC9, FEV, FF24, FIE, FNTN, FPE, FPE3, FPH, FRA, FRS, FSNT, FTK, FYB, G1A, G24, G6P, GAG, GBF, GFG, GFT, GGS, GIL, GKS, GLJ, GME, GMM, GSC1, GTK, GTY, GWI2, GXI, GYC, H24, H2O, H5E, H9W, H9Y, HABA, HAEK, HAG, HAW, HBH, HDD, HGEA, HHFA, HHHA, HLAG, HLE, HMU, HNL, HOT, HP3A, HPBK, HPHA, HRPK, HXCK, HYQ, IBU, IC8, II8, ILM1, INH, INS, INW1, IPOK, IS7, IS8, ISHA, ITN, IUR, IVU, IVX, IXX, JDC, JEN, JST, JUN3, JZ6, K1R, KA8, KBX, KCO, KGX, KRN, KSB, KSB3, KSC, KTA, KTEK, KU2, KWG, KWS, L1OA, LDF, LEG, LEI, LEO, LHA, LIK, LNSX, LPK, LSX, LUS1, LXS, M0Y, M12, M3BK, M3V, M4N, M5Z, M7U, MA10, MAK, MBB, MBK, MBQ, MCE, MDG1, MDN, MED, MF6, MLL, MLP, MOR, MPCK, MRX, MSAG, MUB, MUM, MUX, MVV1, MWB, MXHN, MZX, N4G, NA9, NB2, NBG6, NC5A, NDA, NDX1, NEM, NF4, NFN, NIIN, NMI, NN6, NOEJ, NTG, NUVA, NWO, NXR, NXU, O2D, O4B, OBS, OHB, OSP2, P4O, PA8, PAG, PAL, PAT, PBB, PBY, PCZ, PDA, PFV, PGN, PNE3, PRY, PSAN, PSG, PSM, PU11, PWO, PZS, QB7, QBY, RAA, RCMN, RHK, RHM, RRTL, RSL2, RTC, RTV, RY8, S4A, S6P, S92, S9I, SAE, SANT, SAX, SBS, SBX, SCE, SD1, SDF, SF3, SFQ, SGF, SGL, SHA, SHF, SHWK, SIS, SIX2, SIX3, SJJ, SKB, SMHN, SMWN,...

Aktuell
Uran-Aktien müssen jetzt ins Depot - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
388% Uran Hot Stock nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,173 € 0,206 € -0,033 € -16,02% 28.03./21:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GCY6 A0YDX5 0,37 € 0,14 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,173 € -16,02%  09:16
  = Realtime
Aktuell
Diese Lithium-Aktie sollten Sie jetzt kaufen. Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - Massives Kaufsignal

Arbor Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...