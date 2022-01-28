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28.01.22 21:30
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Uran Hot Stock mit sensationeller Übernahme - Massives Kaufsignal

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129,425 € 129,59 € -0,165 € -0,13% 28.01./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00B4WXJJ64 A0RL83 134,83 € 128,83 €
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Fondsgesellschaft 		129,4619 € -0,31%  26.01.22
 
Tradegate (RT) 		129,7632 € +0,09%  28.01.22
Hamburg 129,54 € +0,32%  28.01.22
Stuttgart (EUWAX) 129,50 € +0,04%  28.01.22
Düsseldorf 129,495 € -0,05%  28.01.22
Berlin 129,55 € -0,08%  28.01.22
Xetra 129,425 € -0,13%  28.01.22
Frankfurt 129,36 € -0,15%  28.01.22
München 129,29 € -0,22%  28.01.22
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle Übernahme im Visier von Tesla ($TSLA) voraus. Neuer 230% Lithium Hot Stock nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL)

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