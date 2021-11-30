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30.11.21 21:30
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106,78 $ 109,85 $ -3,07 $ -2,79% 30.11./22:00
 
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US6936561009 A1JHA5 125,26 $ 78,79 $
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Stuttgart 96,44 € -0,68%  08:09
München 96,98 € -1,74%  08:03
Frankfurt 96,24 € -1,90%  08:29
Berlin 95,58 € -1,99%  08:08
NYSE 106,78 $ -2,79%  22:10
AMEX 106,83 $ -2,86%  21:59
Nasdaq 106,64 $ -2,92%  22:00
Düsseldorf 93,24 € -3,86%  19:01
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