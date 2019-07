Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel in symbol ZPR1 the following trades from to day ex officio: Die Geschaeftsfuehrung der Frankfurter Wertpapierboerse hat entschieden, dass die folgenden Geschaefte in Symbol ZPR1 von Amts wegen aufgehoben werden: Instrument Short code: ZPR1 ISIN IE00BJXRT698 Preis/price 92,006 Volumen 1000 Stk Trade time 09:50:51 Instrument Short code: ZPR1 ISIN IE00BJXRT698 Preis/price 92,006 Volumen 1349 Stk Trade time 10:27:24 The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel in symbol ZPRM the following trade from to day ex officio. Die Geschaeftsfuehrung der Frankfurter Wertpapierboerse hat entschieden, dass das folgende Geschaeft in der symbol ZPRM von Amts wegen aufgehoben werden. Instrument Short code: ZPRM ISIN IE00BJXRT706 Preis/price 92,006 Volumen 1000 Stk Trade time 10:27:29