ZPR1: Mistradeantrag wird geprueft, Preis 92,006 USD (10:27 Uhr) ZPR1: Mistrade application is under investigation for price 92,006 USD (10:27h) ZPRM: Mistradeantrag wird geprueft, Preis 92,006 USD (10:27 Uhr) ZPRM: Mistrade application is under investigation for price 92,006 USD (10:27h)