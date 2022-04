Finanztrends Video zu Steinhoff International Holdings



The following instruments on Xetra will have their last trading day on 29.04.2022, due to withdrawal of their clearing eligibility by Eurex Clearing AG. Die folgenden Instrumente in Xetra werden ihren letzten Handelstag am 29.04.2022 aufgrund der Aufhebung ihrer Clearing Faehigkeit durch die Eurex Clearing AG haben. ISIN Name NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,01