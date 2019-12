DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL IM-I.TR.EUR.EAS.MOM.FAC.A PFTE IE00BDFB5C58 BAW/UFN IM-I.STOXX EUROZ.EXPORT.A EZEX IE00BWFDP571 BAW/UFN IM-I.TRAD.EU.L.BETA FAC.A PFTB IE00BDFB5922 BAW/UFN IM-I.TRAD.EUR.QUAL.FAC.A PFTQ IE00BDFB5815 BAW/UFN IM-I.TRAD.EUR.VAL.FACT.A PFTV IE00BDFB5708 BAW/UFN IM-I.TRA.EUR.PR.MOM.FAC.A PFTP IE00BDFB5B42 BAW/UFN