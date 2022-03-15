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ETHetc - Physical Ethereum E. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information
15.03.22 22:30
Xetra Newsboard
224 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XH, 2CAR, 2FLY, 2SBT, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540G, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ADAA, ADOT, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, ASOL, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BTIC, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CLTC, CSDA, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DE000A27Z304, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GTBU5, DE000A3GVK06, DE000A3GVK14, DE000A3GVKX6, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DX2I, DX2J, E127, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, ENERGY_ETC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FBTC, GB00BLBDZV05, GB00BLBDZW12, GLDA, IBC0, IBC3, IETH, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LNOE, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, O2IG, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OOEC, PCFC, PCFD, PR_METAL_ETC, QDV5, SBU3, SC0E, SCHE, SJPL, SJPS, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, STR2, SXR7, SXRJ, TY3S, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, US9L, US9S, VBTC, VDOT, VETH, VIXL, VS0L, VT0P, VTRX, WBIT, WBLC, WCO2, WETH, WMEG, X025, X026, XBJA, XBJD, XBJE, XBJF, XBJJ, XBJP, XBJQ, XBTI, XIEE, XLME, XMVE, XMWH, XMWJ, YBTC, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|23,30 €
|23,044 €
|0,256 €
|+1,11%
|15.03./17:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A3GMKD7
|A3GMKD
|41,72 €
|13,28 €
Werte im Artikel
7,56
+5,30%
4,04
+3,26%
2,63
+2,92%
9,55
+2,63%
4,10
+2,20%
3,64
+1,41%
26,55
+1,37%
12,62
+1,33%
34,59
+1,17%
23,30
+1,11%
39,29
+0,94%
2,69
+0,83%
13.917
-0,09%
25,34
-4,61%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|23,228 €
|+1,97%
|19:47
|Stuttgart
|23,41 €
|+3,77%
|21:55
|Düsseldorf
|23,092 €
|+2,35%
|18:15
|Xetra
|23,30 €
|+1,11%
|17:36
|Frankfurt
|23,124 €
|+0,49%
|17:08
|München
|22,952 €
|-1,04%
|15:46
|Berlin
|22,87 €
|-1,04%
|15:46
|Hamburg
|22,56 €
|-3,09%
|09:45
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