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LTCetc - ETC Group Physical . - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




28.02.22 22:30
Xetra Newsboard

217 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XH, 2SBT, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540G, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ADAA, ADOT, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, ASOL, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BTIC, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CLTC, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DE000A27Z304, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GTBU5, DE000A3GVK06, DE000A3GVK14, DE000A3GVKX6, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DX2I, DX2J, E127, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, ENERGY_ETC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FBTC, GLDA, IBC0, IBC3, IETH, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LNOE, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OOEC, PCFC, PCFD, PR_METAL_ETC, QDV5, SBU3, SC0E, SCHE, SJPL, SJPS, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SXR7, SXRJ, TY3S, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, US9L, US9S, VBTC, VDOT, VETH, VIXL, VS0L, VT0P, VTRX, WBIT, WBLC, WCO2, WETH, WMEG, X025, X026, XBJA, XBJD, XBJE, XBJF, XBJJ, XBJP, XBJQ, XBTI, XIEE, XLME, XMVE, XMWH, XMWJ, YBTC, ZPRE, ZSRI

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,5545 € 9,2825 € 0,272 € +2,93% 28.02./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GN5J9 A3GN5J 33,54 € 8,07 €
Werte im Artikel
3,96 plus
+8,51%
2,99 plus
+7,77%
2,88 plus
+7,04%
8,50 plus
+6,46%
4,10 plus
+5,73%
12,92 plus
+4,63%
35,32 plus
+4,36%
28,16 plus
+4,24%
24,71 plus
+3,87%
4,24 plus
+3,15%
9,55 plus
+2,93%
14.461 minus
-0,73%
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Tradegate (RT) 		9,7419 € +3,60%  21:45
Frankfurt 9,547 € +5,97%  16:57
Berlin 9,81 € +4,92%  21:48
Düsseldorf 9,41 € +4,44%  19:15
Xetra 9,5545 € +2,93%  17:36
Stuttgart 9,48 € +2,16%  21:55
München 9,1635 € -0,98%  09:41
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