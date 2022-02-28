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LTCetc - ETC Group Physical . - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information
28.02.22 22:30
Xetra Newsboard
217 products affected: 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0IIE, 0IIF, 0LJI, 18M3, 18M6, 21XH, 2SBT, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540G, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ADAA, ADOT, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, ASOL, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BTIC, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CLTC, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DE000A27Z304, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GTBU5, DE000A3GVK06, DE000A3GVK14, DE000A3GVKX6, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DX2I, DX2J, E127, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, ENERGY_ETC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FBTC, GLDA, IBC0, IBC3, IETH, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LNOE, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OOEC, PCFC, PCFD, PR_METAL_ETC, QDV5, SBU3, SC0E, SCHE, SJPL, SJPS, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SXR7, SXRJ, TY3S, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, US9L, US9S, VBTC, VDOT, VETH, VIXL, VS0L, VT0P, VTRX, WBIT, WBLC, WCO2, WETH, WMEG, X025, X026, XBJA, XBJD, XBJE, XBJF, XBJJ, XBJP, XBJQ, XBTI, XIEE, XLME, XMVE, XMWH, XMWJ, YBTC, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|9,5545 €
|9,2825 €
|0,272 €
|+2,93%
|28.02./17:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A3GN5J9
|A3GN5J
|33,54 €
|8,07 €
Werte im Artikel
3,96
+8,51%
2,99
+7,77%
2,88
+7,04%
8,50
+6,46%
4,10
+5,73%
12,92
+4,63%
35,32
+4,36%
28,16
+4,24%
24,71
+3,87%
4,24
+3,15%
9,55
+2,93%
14.461
-0,73%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|9,7419 €
|+3,60%
|21:45
|Frankfurt
|9,547 €
|+5,97%
|16:57
|Berlin
|9,81 €
|+4,92%
|21:48
|Düsseldorf
|9,41 €
|+4,44%
|19:15
|Xetra
|9,5545 €
|+2,93%
|17:36
|Stuttgart
|9,48 €
|+2,16%
|21:55
|München
|9,1635 €
|-0,98%
|09:41
= Realtime
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