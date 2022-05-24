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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




24.05.22 21:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 7,01 €
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9,37 minus
-4,81%
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Frankfurt 9,57 € +0,77%  18:27
Düsseldorf 9,323 € -0,93%  19:15
Stuttgart (EUWAX) 9,3545 € -1,13%  21:55
München 9,2705 € -2,75%  16:56
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