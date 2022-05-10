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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




10.05.22 21:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,31 € 10,99 €
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Düsseldorf 11,137 € -0,25%  19:15
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