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28.04.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,31 € 12,94 €
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+1,51%
13,36 plus
+1,44%
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Frankfurt 16,513 € +2,48%  13:40
Stuttgart (EUWAX) 16,279 € +1,51%  21:55
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