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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




11.04.22 21:30
Xetra Newsboard

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13,788 € 14,888 € -1,10 € -7,39% 11.04./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
Werte im Artikel
17,16 minus
-6,40%
13,79 minus
-7,39%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		15,475 € +10,93%  08.04.22
München 14,394 € -7,36%  10:00
Stuttgart (EUWAX) 13,788 € -7,39%  21:55
Düsseldorf 13,933 € -8,81%  19:15
Xetra 13,963 € -10,80%  17:36
Berlin 13,95 € -10,81%  21:48
Frankfurt 13,806 € -12,16%  12:12
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