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06.04.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,31 € 12,94 €
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18,65 minus
-8,70%
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Stuttgart (EUWAX) 18,645 € -8,70%  21:55
Düsseldorf 18,595 € -8,79%  18:15
Berlin 18,74 € -8,94%  20:10
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