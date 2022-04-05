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05.04.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,31 € 12,94 €
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17,20 minus
-1,61%
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Düsseldorf 20,388 € +1,42%  19:15
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Frankfurt 20,392 € +0,62%  19:25
Stuttgart (EUWAX) 20,422 € +0,17%  21:55
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