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TransCanada - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




29.03.22 21:30
Xetra Newsboard

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Milliardäre setzen auf Atomkraft - Bill Gates und Warren Buffet steigen ein
388% Uran Aktientip nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA87807B1076 A2PJ41 58,31 $ 44,77 $
Werte im Artikel
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-2,23%
17,24 minus
-2,68%
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