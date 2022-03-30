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30.03.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
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17,14 minus
-0,53%
19,85 minus
-3,48%
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Stuttgart (EUWAX) 17,144 € -0,53%  30.03.22
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München 17,225 € -2,78%  30.03.22
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