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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




28.03.22 21:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,31 € 12,94 €
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21,03 plus
+9,26%
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Düsseldorf 20,592 € +10,01%  19:15
Stuttgart (EUWAX) 20,706 € +9,83%  21:55
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