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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




23.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Milliardäre setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
388% Uran Hot Stock nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
15,601 € 15,015 € 0,586 € +3,90% 23.03./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
Werte im Artikel
19,12 plus
+5,30%
15,60 plus
+3,90%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		14,0828 € -13,70%  21.03.22
Berlin 16,32 € +7,09%  23.03.22
Xetra 16,187 € +6,09%  23.03.22
Düsseldorf 15,797 € +4,81%  23.03.22
München 15,76 € +4,01%  23.03.22
Stuttgart (EUWAX) 15,601 € +3,90%  23.03.22
Frankfurt 15,616 € +2,74%  23.03.22
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - 242% Lithium Hot Stock nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL) und 22.111% mit AVZ Minerals ($AVZ)

Arbor Metals Corp.
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