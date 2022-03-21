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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




21.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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Milliardäre setzten jetzt auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
388% Uran Hot Stock nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
17,059 € 17,196 € -0,137 € -0,80% 21.03./22:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 12,94 €
Werte im Artikel
14,74 plus
+4,01%
17,06 minus
-0,80%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		16,772 € -2,72%  16.03.22
Frankfurt 17,047 € +1,69%  19:34
Xetra 17,241 € +0,68%  17:36
München 17,306 € +0,65%  09:10
Berlin 17,24 € +0,64%  21:48
Stuttgart (EUWAX) 17,059 € -0,80%  21:55
Düsseldorf 16,982 € -0,98%  19:15
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Aktuell
Sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA) - 246% Lithium Aktientip. Nach 4.609% mit Albemarle ($ALB) und 7.907% mit Lithium Americas ($LAC)

Arbor Metals Corp.
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