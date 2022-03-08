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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




08.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 12,94 €
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