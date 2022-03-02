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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




02.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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Aktienprofis setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
400% Uran Aktientip nach 3.496% mit NexGen Energy ($NXE)

Trench Metals Corp.




 
 
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15,821 € 16,274 € -0,453 € -2,78% 02.03./22:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
Werte im Artikel
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-1,27%
15,82 minus
-2,78%
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Tradegate (RT) 		13,75 € -16,37%  23.02.22
Düsseldorf 16,068 € +5,36%  02.03.22
Xetra 16,443 € +4,99%  02.03.22
Berlin 16,44 € +4,05%  02.03.22
Frankfurt 15,762 € +1,86%  02.03.22
München 15,826 € -0,03%  02.03.22
Stuttgart (EUWAX) 15,821 € -2,78%  02.03.22
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Aktuell
Lithium über 60.500$ - Elon Musk und Tesla ($TSLA) steigen ein. Lithium Hot Stock mit sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA)

Arbor Metals Corp.
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