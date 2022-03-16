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CoinShares Physical Staked Te. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




16.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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Uran-Aktien müssen jetzt ins Depot - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
413% Uran Hot Stock nach 1.390% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.




 
 
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13,913 € 13,505 € 0,408 € +3,02% 16.03./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 20,22 € 11,87 €
Werte im Artikel
13,91 plus
+3,02%
16,50 plus
+1,25%
0,0095 plus
0,00%
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München 13,842 € +3,27%  15:17
Stuttgart (EUWAX) 13,913 € +3,02%  21:55
Frankfurt 13,684 € +1,72%  20:21
Düsseldorf 13,54 € +0,68%  18:15
Berlin 13,67 € +0,44%  21:48
Xetra 13,652 € +0,35%  17:36
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Aktuell
Lithium Hot Stock 2022: Sensationelle Übernahme nahe Tesla (TSLA). Lithiumpreis schießt auf 68.500$ - Tesla (TSLA) und Elon Musk steigen ein

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