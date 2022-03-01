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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




01.03.22 22:30
Xetra Newsboard

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Börsenstars setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein
400% Uran Hot Stock nach 3.496% mit NexGen Energy ($NXE)

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
16,902 € 15,983 € 0,919 € +5,75% 01.03./22:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 12,94 €
Werte im Artikel
16,27 plus
+7,99%
16,90 plus
+5,75%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		17,169 € +6,90%  01.03.22
Düsseldorf 17,578 € +23,39%  01.03.22
München 17,076 € +9,01%  01.03.22
Frankfurt 16,681 € +6,34%  01.03.22
Stuttgart (EUWAX) 16,902 € +5,75%  01.03.22
Xetra 16,897 € +5,46%  01.03.22
Berlin 16,90 € +5,16%  01.03.22
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Aktuell
Elon Musk und Tesla ($TSLA) steigen ein - Massives Kaufsignal. Lithium Aktientip landet sensationelle Übernahme nahe Tesla ($TSLA)

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