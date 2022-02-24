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24.02.22 22:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 19,98 € 12,94 €
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13,72 minus
-3,84%
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Stuttgart (EUWAX) 13,722 € -3,84%  18:30
Frankfurt 14,011 € -3,95%  17:15
Berlin 14,25 € -6,31%  21:48
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