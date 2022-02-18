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18.02.22 22:30
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34,292 € 35,754 € -1,462 € -4,09% 18.02./17:39
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A27Z304 A27Z30 58,05 € 23,70 €
Werte im Artikel
2,73 minus
-0,76%
3,19 minus
-1,34%
15.043 minus
-1,47%
15,95 minus
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4,40 minus
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4,34 minus
-2,99%
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-3,62%
7,94 minus
-3,72%
34,29 minus
-4,09%
12,50 minus
-4,19%
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24,38 minus
-6,28%
27,69 minus
-6,33%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		33,9263 € -1,89%  21:59
Hamburg 34,63 € -0,09%  09:36
Berlin 34,126 € -1,50%  21:53
Düsseldorf 34,176 € -1,52%  17:15
Stuttgart (EUWAX) 34,152 € -1,89%  21:57
Frankfurt 33,904 € -2,07%  21:51
München 34,066 € -2,90%  17:12
Xetra 34,292 € -4,09%  17:36
  = Realtime
Aktuell
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