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21.01.22 22:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,051 € 13,464 € -1,413 € -10,49% 21.01./17:32
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0454664001 A2T64E 21,12 € 8,62 €
Werte im Artikel
-    plus
0,00%
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15.604 minus
-1,94%
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33,11 minus
-10,55%
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24,67 minus
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28,02 minus
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10,71 minus
-13,28%
4,85 minus
-13,32%
4,67 minus
-13,97%
5,13 minus
-14,04%
10,32 minus
-14,88%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		11,7303 € -11,94%  21.01.22
München 12,16 € -6,53%  21.01.22
Stuttgart (EUWAX) 11,909 € -10,17%  21.01.22
Xetra 12,051 € -10,49%  21.01.22
Düsseldorf 12,009 € -10,61%  21.01.22
Berlin 11,894 € -10,65%  21.01.22
Frankfurt 11,99 € -11,88%  21.01.22
  = Realtime
Aktuell
Lithium Aktientip mit sensationeller Übernahme nahe Tesla ($TSLA). Nach 21.127% mit Standard Lithium ($SLL) und 22.111% mit AVZ Minerals ($AVZ)

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