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21.01.22 22:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,051 €
|13,464 €
|-1,413 €
|-10,49%
|21.01./17:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0454664001
|A2T64E
|21,12 €
|8,62 €
Werte im Artikel
-
0,00%
-
0,00%
15.604
-1,94%
12,05
-10,49%
33,11
-10,55%
3,13
-10,94%
2,89
-12,26%
24,67
-12,78%
28,02
-12,84%
10,71
-13,28%
4,85
-13,32%
4,67
-13,97%
5,13
-14,04%
10,32
-14,88%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|11,7303 €
|-11,94%
|21.01.22
|München
|12,16 €
|-6,53%
|21.01.22
|Stuttgart (EUWAX)
|11,909 €
|-10,17%
|21.01.22
|Xetra
|12,051 €
|-10,49%
|21.01.22
|Düsseldorf
|12,009 €
|-10,61%
|21.01.22
|Berlin
|11,894 €
|-10,65%
|21.01.22
|Frankfurt
|11,99 €
|-11,88%
|21.01.22
= Realtime
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