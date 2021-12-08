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08.12.21 22:30
Xetra Newsboard

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
43,234 € 44,434 € -1,20 € -2,70% 08.12./17:32
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A27Z304 A27Z30 58,05 € 14,35 €
Werte im Artikel
14,27 plus
+0,51%
38,29 minus
-0,21%
4,14 minus
-2,66%
43,23 minus
-2,70%
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Tradegate (RT) 		43,5341 € +0,22%  21:59
Stuttgart (EUWAX) 43,393 € +0,45%  21:55
Berlin 43,514 € +0,40%  21:53
München 43,556 € -1,69%  19:25
Hamburg 42,99 € -2,25%  08:15
Düsseldorf 42,638 € -2,47%  19:15
Xetra 43,234 € -2,70%  17:36
Frankfurt 42,866 € -4,24%  21:33
  = Realtime
Aktuell
Lithium Hot Stock unmittelbar vor Übernahme nahe Tesla ($TSLA) nach 6.800% mit Millennial Lithium ($ML.V) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

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