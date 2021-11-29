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29.11.21 22:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A27Z304 A27Z30 58,05 € 14,35 €
Werte im Artikel
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+7,05%
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+5,17%
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Berlin 50,43 € +8,00%  29.11.21
Stuttgart (EUWAX) 50,41 € +7,58%  29.11.21
Frankfurt 49,574 € +6,81%  29.11.21
München 49,06 € +5,65%  29.11.21
Düsseldorf 49,64 € +5,46%  29.11.21
Xetra 49,25 € +5,17%  29.11.21
Hamburg 49,33 € +4,96%  29.11.21
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