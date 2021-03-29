Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




29.03.21 21:30
Xetra Newsboard

462 products affected: 0LJI, 0LJJ, 18M3, 18M6, 18MP, 21XB, 21XC, 21XE, 21XS, 36B5, 36BB, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540G, 540H, 540J, 540S, 5CH5, 5CH6, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, AMEA, AMEC, AMEE, AMEI, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, BTCE, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D5BL, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, DX2I, DX2J, E127, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EEXU, EGV1, EHLT, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELCR, ELF5, ELFG, ELTC, EMEC, EMQQ, EMSM, EMSV, EMUS, EMXC, ETL2, ETLE, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IROB, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUA, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESG, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMLS, LMWE, LNOE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LTWN, LUTI, LUTL, LYBK, LYEU, LYM7, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYXT, LYY0, LYY5, LYYA, MIVA, MIVB, MIVU, MJMT, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PCFC, PCFD, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, QDV5, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SBU3, SC0...

Aktuell
Größter Vein-Graphit-Produzent der Welt entsteht
216% Graphite Hot Stock im Visier von Tesla ($TSLA) und Volkswagen ($VWAGY)

Gratomic Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Führender Europäischer Crypto Broker entsteht. Neuer 445% Crypto Brokerage Hot Stock nach 17.571% mit Voyager Digital ($VYGR)

Helix Applications Inc
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...