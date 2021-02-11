Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




11.02.21 22:30
Xetra Newsboard

163 products affected: 0LJI, 0LJJ, 18M3, 18M6, 18MP, 21XB, 21XS, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 540G, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AMEW, BTCE, CE8G, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DBXW, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNL, EUNM, EUNZ, IBC0, IBC3, IBCH, IBCZ, IQQ0, IQQE, IQQR, IQQU, IQQW, IQQY, IS3H, IS3N, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSC, IUSK, IUSN, LCUA, LCUW, LESG, LESW, LNOE, LYM7, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYY5, LYYA, MIVA, MJMT, PCFC, PCFD, QDV5, SBU3, SC0E, SC0J, SCHE, SJPL, SJPS, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SXR7, SXRJ, TY3S, UBU7, UEF5, UEFD, UIM4, UIM7, UIMA, UIME, UIMI, UIMM, UIMR, UIQN, US9L, US9S, VBTC, VIXL, X010, X011, X025, X026, XBJA, XBJD, XBJE, XBJF, XBJJ, XBJP, XBJQ, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XIEE, XMVE, XMWH, XWEH, XWTS, XZW0, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Gold Hot Stock mit sensationeller Übernahme nahe Equinox Gold ($EQX.V)
6,47 Mrd $ Gold entdeckt - Bohrgenehmigung ist da

Stevens Gold Nevada Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Börsenstars neuer Gold Hotstock nach 20.900% mit Noram Ventures Inc. ($NRM.V). 1,27 Mrd $ Gold entdeckt - 164 mal mehr als Börsenwert

Kingman Minerals Ltd.
Weitere Artikel mehr >
11.02.21 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
11.02.21 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
11.02.21 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
11.02.21 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
11.02.21 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...