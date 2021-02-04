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XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




04.02.21 22:30
Xetra Newsboard

81 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, QDV5, SC0E, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SXR7, SXRJ, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZPRE, ZSRI

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