Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




27.01.21 22:30
Xetra Newsboard

81 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, LCUA, LESG, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, QDV5, SC0E, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SXR7, SXRJ, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Gold Hot Stock meldet Weltklasse-Bohrresultate - 1,98 Mrd. $ Gold entdeckt
Nach 598% mit Metalla Royalty (MTA.V) und 6.575% mit GT Gold (GTT.V)


Golden Independence Mining Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Psychedelic Mushroom Hot Stock verpflichtet Ex-MindMed CEO. Nach 1.156% mit Numinus (NUMI) und 1.494% mit MindMed (MMEDF)

NeonMind Biosciences Inc.
Weitere Artikel mehr >
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...