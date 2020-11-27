Erweiterte Funktionen



First Financial Bancorp - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




27.11.20 22:30
Xetra Newsboard

154 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AIXA, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B1, B4B2, B4B3, B4BX, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, KGXA, LCUA, LEG, LEGU, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, SAE, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, WCH, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
665% Lithium Hot Stock entdeckt bis zu 31 Mio. Tonnen - Massives Kaufsignal
8,56 Mrd. $ Lithium nahe Tesla (NASDAQ:TSLA) entdeckt


Noram Ventures Inc.




 
Finanztrends Video zu Greenland Minerals


mehr >
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
16,99 $ 17,40 $ -0,41 $ -2,36% 27.11./21:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US3202091092 919105 26,19 $ 10,84 $
Werte im Artikel
0,21 plus
+5,55%
16,99 minus
-2,36%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
AMEX 17,41 $ 0,00%  25.11.20
Frankfurt 14,30 € -1,38%  27.11.20
NYSE 17,08 $ -1,73%  27.11.20
Nasdaq 16,99 $ -2,36%  27.11.20
  = Realtime
Aktuell
Blockchain Hot Stock vor ICO - Massives Kaufsignal. 400% Blockchain Aktientip nach 392% mit Bitcoin und 591% mit Ethereum

Codebase Ventures Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...