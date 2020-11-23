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Bunge - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information
23.11.20 22:30
Xetra Newsboard
153 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AIXA, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B1, B4B2, B4B3, B4BX, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LEGU, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, SAE, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, WCH, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|59,93 $
|58,74 $
|1,19 $
|+2,03%
|23.11./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG169621056
|762269
|61,06 $
|29,00 $
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|50,62 €
|+2,20%
|01:00
|Hamburg
|49,465 €
|+5,78%
|08:03
|Hannover
|49,465 €
|+5,78%
|08:03
|Düsseldorf
|50,40 €
|+2,77%
|19:45
|Stuttgart
|50,39 €
|+2,65%
|21:57
|AMEX
|59,91 $
|+2,31%
|21:36
|Nasdaq
|59,96 $
|+2,09%
|22:00
|NYSE
|59,93 $
|+2,03%
|22:00
|München
|49,48 €
|+1,61%
|08:01
|Berlin
|49,51 €
|+1,21%
|08:45
|Frankfurt
|49,435 €
|+1,02%
|15:34
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