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Bunge - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




23.11.20 22:30
Xetra Newsboard

153 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AIXA, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B1, B4B2, B4B3, B4BX, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LEGU, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, SAE, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, WCH, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG169621056 762269 61,06 $ 29,00 $
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Hamburg 49,465 € +5,78%  08:03
Hannover 49,465 € +5,78%  08:03
Düsseldorf 50,40 € +2,77%  19:45
Stuttgart 50,39 € +2,65%  21:57
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Nasdaq 59,96 $ +2,09%  22:00
NYSE 59,93 $ +2,03%  22:00
München 49,48 € +1,61%  08:01
Berlin 49,51 € +1,21%  08:45
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