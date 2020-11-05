Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




05.11.20 22:30
Xetra Newsboard

153 products affected: 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AIXA, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B1, B4B2, B4B3, B4BX, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LEGU, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, SAE, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, WCH, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Hot Stock entwickelt COVID-19 Antigen Schnelltest CoviSafe™
Neuer 484% COVID-19 Hot Stock nach 3.400% mit Co Diagnostics


Therma Bright Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Übernahme von COVID Impfstoff-Entwickler perfekt. Neuer 498% Coronavirus Hot Stock nach 650% mit BioNTech (BNTX) und 674% mit Moderna (MRNA)

BioVaxys Technology Corp.
Weitere Artikel mehr >
05.11.20 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
05.11.20 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
05.11.20 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
05.11.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
05.11.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...