Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




30.09.20 21:30
Xetra Newsboard

151 products affected: 000A289VE, 18M3, 18M6, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AIXA, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LEGU, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, SAE, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, WCH, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
COVID-19 Hot Stock meldet Riesendeal mit 60.000 Polizeibeamten
Neuer Coronavirus Hot Stock nach 3.400% und 151.900%


Victory Square Technologies




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Gold Hot Stock entdeckt sensationelle 106,7 g/t Gold und 3.400 g/t Silber. Gold Aktientip reicht Explorationsgenehmigung ein

Q-Gold Resources Ltd.
Weitere Artikel mehr >
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
21:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...