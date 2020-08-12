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XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




12.08.20 21:30
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