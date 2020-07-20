Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




20.07.20 21:30
Xetra Newsboard

154 products affected: 18M3, 18M6, 18M8, 540B, 540C, 540D, 540G, 540H, 540J, AFX, AIR, AMEA, AMEB, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AOX, ARL, AT1, B4B, B4B3, BC8, BNR, BNRA, BNRN, BOSS, CBK, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CEUG, CG1G, COK, COP, D5BL, DAX_ETF, DBX1, DBX2, DBX3, DBX4, DBXA, DHER, DUE, DX2I, DX2J, E127, EEXU, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, EMSV, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, EVD, EVK, EVT, EVTA, FNTN, FPE, FPE3, FRA, G1A, G24, GLJ, GXI, GYC, HFG, HLE, HNR1, HOT, IBC0, IBC3, IQQE, IQQR, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, KBX, KGX, LCUA, LEG, LESG, LHA, LXS, LYM7, LYY5, MIVA, MJMT, MOR, NDA, NEM, O2D, OSR, PSM, PUM, QDV5, QIA, RAA, RHM, RKET, RRTL, SAX, SC0E, SDF, SDF1, SHL, SHL1, SOW, SPYA, SPYE, SPYM, SPYX, SRT, SRT3, SXR7, SXRJ, SY1, TEG, TKA, TMV, UEF5, UEFD, UIM4, UIMA, UIME, UIMI, UIMR, UIQN, UN01, UTDI, VAR1, WAF, X011, X025, X026, XIEE, XMVE, ZAL, ZAL1, ZPRE, ZSRI

Aktuell
Gold Hot Stock erhält Genehmigung für hochgradige Gold-Mine
Sensationelle 0,65 Unzen Gold pro Tonne


Bond Resources Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Neuer 462% Gold Hot Stock nach 368% mit Fosterville South und 6.575% mit GT Gold. Börsenstar startet neuen Deal nach 185 Mio. $ und 195 Mio. $

Ridgestone Mining Inc.
Weitere Artikel mehr >
20.07.20 , Xetra Newsboard
SEQUENCE NUMBERS OF ONLINE TRANSAC [...]
20.07.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
20.07.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
20.07.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
20.07.20 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...