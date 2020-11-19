Erweiterte Funktionen


XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




19.11.20 22:30
Xetra Newsboard

646 products affected: 0LJI, 0LJJ, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MU, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 1FC, 1NBA, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2EM, 2FE, 2FI, 2M6, 36B3, 36B4, 36B6, 36BY, 3DEL, 3DES, 3E3M, 3E3S, 3QQQ, 3QSS, 3RB, 3SUR, 540Q, 5CH5, 5CH6, 5X60, 5X61, 5X62, 5X63, 639, 6PSA, 6PSC, 8520, 8521, 8522, 8523, ABS2, AEND, AENF, AFIN, AFIX, AHOG, AHYE, AIL, ALQD, ANGA, APM, ARRD, ARRJ, ASG, ASME, ASMF, AUS, AW1R, AXA, AYEM, AZ2, B7J, BBCK, BBUD, BBUS, BBVA, BBZA, BCY, BMT, BNP, BNXG, BOY, BPE, BPE5, BSD2, BSN, BTQ, C006, C007, C010, C020, C022, C023, C024, C029, C030, C031, C032, C033, C060, C090, C099, C128, C2BC, C540, CAB3, CAR, CB3G, CBHD, CD47, CD48, CD91, CEM1, CEM2, CGB, CRIN, D3V3, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, DBX0, DBXB, DBXF, DBXG, DBXH, DBXK, DBXM, DBXN, DBXP, DBXQ, DBXR, DBXT, DBZB, DBZN, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DLG, DX22, DXS1, DXSM, DXSQ, DXST, DXSU, DXSV, DXSW, DXSZ, E044, E129, E15G, E15H, E2F, E571, E572, E573, E905, E960, EBO, ECBC, ECBD, ED01, ED4, EDM4, EDM6, EDMF, EDMJ, EDMU, EDMW, EFNT, EFQ2, EFQ8, EFRN, EHBA, EHBD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFW, ELQC, EM1C, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, ENI, ENL, EQEU, ERCA, ERCB, ERCG, ERO1, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, EUHA, EUHI, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EXC, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, FAA, FAEU, FAHY, FEUQ, FGEQ, FGEU, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FRU, FTE, FTE1, FUSA, FUSD, FUSU, FYEM, G2XJ, GFEA, GMVM, GOB, GS7, GUI, GZF, HAP1, HBC1, HDLV, HLG, HMSB, HNK1, HY3M, IBC2, IBC5, IBC7, IBC9, IBCA, IBCD, IBCI, IBCL, IBCM, IBCN, IBCQ, IBCS, IBCY, IBE1, ICFP, ICW5, IES, IEVD, INN1, INNA, IQQ1, IQQ8, IQQG, IQQP, IQSA, IQSE, IS04, IS06, IS0D, IS0L, IS0M, IS0P, IS0Q, IS0R, IS0S, IS0X, IS0Y, IS0Z, IS31, IS3B, IS3C, IS3F, IS3G, IS3J, IS3K, IS3L, IS3M, IS3U, IS4S, ITB, IU5C, IUS2, IUS5, IUS6, IUS7, IUSM, IUSP, IUST, IUSU, IWLE...

Aktuell
Blockchain Hot Stock startet globalen Öl-Marktplatz
Neuer 445% Blockchain Hot Stock nach 5.867% und 12.260% mit Blockchain-Aktien


Hunter Technology Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
650% Lithium Hot Stock vor massiver Anhebung der Lithium Ressource. 8,56 Mrd. $ Lithium nahe Tesla (NASDAQ:TSLA) entdeckt

Noram Ventures Inc.
Weitere Artikel mehr >
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
23:15 , Xetra Newsboard
XFRA : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
22:30 , Xetra Newsboard
XETR : Order Management Service is down: O [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...