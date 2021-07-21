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Fielmann - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 56 not possible, please check Newsboard for further information




21.07.21 21:30
Xetra Newsboard

689 products affected: 000A2PGZL, 02M, 05Y, 07G, 096, 0CG, 0HV, 0PY, 0Q3, 0QF, 0S6, 0VVB, 0WF, 0YU, 0ZC, 12DA, 185, 18I, 1D3, 1F9, 1FC, 1HM, 1KT, 1MA, 1N8, 1NBA, 1Q5, 1Q7, 1QZ, 1SI, 1T2, 1TU, 1TY, 1WR, 1YD, 1ZB, 22UA, 27S, 2C0, 2CU, 2EM, 2FB, 2FE, 2G1, 2HP, 2HQ, 2II, 2KD, 2M6, 2NJ, 2ON, 2OY, 2PO, 2PP, 2QO, 2S3, 2X0, 2XT, 33L, 39K, 3AI, 3E1, 3E2, 3HM, 3KO, 3LN, 3QD, 3RB, 3RCA, 3RT, 3S9, 3V64, 47I, 48Z, 4AB, 4I1, 4MGN, 4OR1, 4PG, 4PN, 4S0, 4XT, 5AP, 5CV, 5EA, 5G5, 5GH, 5Q5, 5UR, 5XB, 5ZM, 639, 68V, 690D, 6D81, 6MK, 6Z1, 703, 724, 7DB, 7DG, 7GB, 7HP, 81R, 8DEA, 8GM, 8L8C, 8NI, 8TI, A1G, A4S, A58, ABEA, ABEC, ABG, ABL, ABR, ABS2, ADB, ADM, ADP, AE4, AEC1, AEND, AEO, AEP, AES, AFL, AFT, AFW, AGB2, AGJ, AH9, AHC, AHLA, AHOG, AIL, AINN, AIY, AK1, AK3, AKX, ALD, ALI, ALS, AMC, AMD, AMG, AMZ, ANGA, ANL, AO1B, AOMD, AP2, AP3, APC, APM, ARRD, ARW, ASG, ASME, ATD, AUD, AUS, AV3, AWC, AWM, AXA, AXJ, AXP, AZ2, B7J, BAC, BBDB, BBK, BBY, BBZA, BCO, BCY, BGW, BI1, BIL, BIRG, BL8, BLQA, BM8, BMT, BN9, BNP, BOX, BOY, BPE5, BRH, BRM, BROC, BRYN, BSD2, BSN, BSP, BSX, BTL, BTQ, BUWA, BZF1, C43, C6O, C9F, CAR, CAT1, CB1A, CBHD, CCAP, CCC3, CDM1, CDS, CFX, CGN, CH1A, CHV, CIE1, CIS, CIT, CMC, CMS, CO3A, COY, COZ, CPA, CQD, CR6, CRIN, CSC, CSG, CTO, CTP2, CTX, CU2, CUM, CVA, CVS, CWN, CXR, CXU, CXX, CYTH, D2MN, DAP, DBD, DC4, DC6, DC6B, DC6C, DC7, DCO, DDN, DLG, DMW2, DO2, DOD, DOQ, DOV, DQW1, DSG, DSM2, DT3, DUL, DWD, DY2, DY6, DYH, E0P, E2F, E3X1, EBA, EBO, ECJ, ED01, ED4, EDC, EFX, EIX, EJT1, ELAA, EMR, ENI, ENL, ENUR, EO5, EOT, EQ6, ERCB, ERCG, ERO, ERT, ETY, EVN, EW1, EWL, EX9, EXC, F03, F3A, FAA, FAS, FB2A, FBEN, FDO, FDX, FE7, FEY2, FFV, FFX, FHL, FIV, FMC1, FMV, FO5, FOO, FPMB, FQT, FRK, FRU, FTE, FUO, G1P, G5NA, GAP, GAZ, GBY, GDX, GEC, GIH, GIS, GLO, GLW, GMZ, GOB, GOS, GPT, GRM, GS2C, GS7, GTQ1, GTR, GTX, GU8, GUI, GWW, GXE, GZF, HAL, HAR, HAS, HBC1, HCL, HDI, HFF, HI91, HLG, HMI, HMSB, HN9, HNK1, HNM, HO1, HO7, HOU, HRS, HS2, HSY, HU3, I8R, IBE1, IBM, IC2, IDP, IES, IF0, IFF,...

Aktuell
Erstklassige 1,22% Lithium über 10,5m - 1.140% Lithium Hot Stock
Nach 6.800% mit Millennial Lithium (ML.V) und 11.713% mit Standard Lithium ($SLL.V)

First Energy Metals Limited




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
64,80 € 64,10 € 0,70 € +1,09% 21.07./17:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0005772206 577220 72,45 € 59,50 €
Werte im Artikel
64,80 plus
+1,09%
992,56 plus
+0,36%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		65,10 € +1,40%  21.07.21
Berlin 65,00 € +1,33%  21.07.21
Düsseldorf 64,75 € +1,25%  21.07.21
Stuttgart 64,80 € +1,17%  21.07.21
Xetra 64,80 € +1,09%  21.07.21
München 64,35 € +0,55%  21.07.21
Frankfurt 64,75 € +0,47%  21.07.21
Hannover 63,85 € -0,23%  21.07.21
Hamburg 63,85 € -1,08%  21.07.21
  = Realtime
Aktuell
Oil Sands Hot Stock vor Übernahme mit 334% Prämie. Nach 1.570% mit Exxon Mobil ($XOM.NYSE) und 5.644% mit Suncor Energy ($SU.NYSE)

Petroteq Energy Inc.
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